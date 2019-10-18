Смолій повідомив попередні умови МВФ

Українська делегація у Вашингтоні продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму для України.

Про очікування від програми та хід переговорів розповів глава Національного банку Яків Смолій в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми продовжуємо переговори про майбутню програмі співробітництва, яку очікуємо. Під час зустрічей ми обговорювали, які елементи і попередні умови потрібно виконати наступні кроки зробити. Процес, переговори тривають і сподіваємося на їх успішне завершення», — сказав він.

За словами Смолія, серед основних питань на переговорах: прийняття законопроектів про поновлення відповідальності за незаконне збагачення та ринку землі, а також бюджет 2020 року.

Один із законопроектів, про відновлення відповідальності за незаконне збагачення, знаходиться на розгляді в парламенті і серед передумов продовження програми співпраці з МВФ.

«Під час візиту місії МВФ в Україну ми проговорили основні параметри програми, накидали «драфт». Місія виїхала з відповідними напрацюваннями. Зараз у Вашингтоні команда продовжує погоджувати те, що не встигла погодити в Києві», — зазначив глава НБУ.

Він також розповів, що українська делегація провела у Вашингтоні зустрічі з заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном, головою місії МВФ в Україні Роном ван Рооденом і з новим директором-розпорядником МВФ Кристалиной Георгієвої.

«Ми сподіваємося, що домовимося з Міжнародним валютним фондом і отримаємо цю програму. У нас були гірші часи, коли ми знаходили спільні рішення і, я думаю, що в цьому випадку ми також знайдемо», — підкреслив Смолій.

Він нагадав, що допомога, яка була від МВФ дозволила провести певні реформи останніх чотирьох-п’яти років.

У той же час глава НБУ зазначив, що наявність програми — це не тільки фінансування, це сигнал для інших міжнародних фінансових організацій, для інвесторів.

«Це як якір для того, щоб Україна мала можливість залучати дешевий ресурс і для покриття дефіциту бюджету, для поповнення золотовалютних резервів з метою обслуговування заборгованості, у держави перед іноземними кредиторами», — сказав він.

Смолій також додав, що Україна розглядає програму строком на три роки, але при цьому обсяг фінансування поки не обговорювалося.

«Обсяг ми поки не обговорювали. Це буде визначатися в процесі переговорів. Обсяг коштів не настільки важливий як сама наявність програми. Адже це сигнал для інших міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів. Саме продовження співпраці для нас сьогодні є пріоритетом», — заявив він.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла про хід переговорів з МВФ у справі Приватбанку в ході візиту у Вашингтон.

Українська делегація у складі представників Міністерства фінансів і Національного банку перебуває у США на переговорах з МВФ.