Різав ножем горло: у Києві затримали «троєщинського маніяка»

У Києві затримали підозрюваного в серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Йому інкримінують вбивство і кілька нападів з ножем.

Перше злочин стався на початку вересня. До правоохоронців Дніпровського району звернулася жінка, 26-річний син якої був госпіталізований з різаними ранами плеча і ключиці, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Через кілька тижнів ножові поранення в шию завдали 22-річному хлопцю на вул. Райдужною. За аналогічних обставин постраждав і 56-річний чоловік.

«За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець і кілька разів ударив у спину ножем», – повідомили правоохоронці.

Жертвою ж маніяка виявився 69-річний чоловік. Його знайшли з колото-різаною раною шиї на вул. Вершигори.

Пошуками підозрюваного займався весь особовий склад столичної поліції. Правоохоронці склали фоторобот на основі показань потерпілих і провели затримання.

«Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель 1975 року народження. Він жив разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру. Під час обшуків вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів», – розповів деталі начальник слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.