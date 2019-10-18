З нового року «Укрпошта» підвищить тарифи

«Укрпошта» з 1 січня 2020 року в залежності від пріоритету поштових відправлень підвищить тарифи на їх пересилку: на 10% — для пріоритетних відправлень і на 12,5% — для непріоритетних.

Про це повідомляється у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про затвердження граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку.

«Звертаємо увагу, що граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку вступили в силу з дня їх офіційного опублікування (опубліковано в Офіційному віснику України від 11.10.2019 № 78). Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку вводяться в дію з 01.01.2020 року», — сказано в повідомленні.

Виходячи з тексту рішення, «Укрпошта» з 1 січня 2020 року підвищить вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції і простих бандеролей: на 12,5% — для непріоритетних та на 10% — для пріоритетних відправлень.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв’язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.