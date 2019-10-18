Англійського мореплавця Флиндерса перепоховають на батьківщині

Через більш ніж 200 років після смерті Метью Фліндерс (1774-1814), якому Австралія зобов’язана своїм ім’ям, буде похований у себе на батьківщині. А саме – в селі Донінгтон (графство Лінкольншир, Східна Англія), в церкві Святої Марії та Святого Хреста.

Нащадки Флиндерса і представники місцевого співтовариства Донингтона попросили перепоховати останки мандрівника в його рідному селі. Що й буде зроблено найближчим часом.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

У церкві Святої Марії та Святого Хреста дослідник був хрещений. Там же поховані багато членів його сім’ї.

Хто і як виявив останки капітана Флиндерса?

Останки мореплавця, який здійснив навколосвітню подорож і докладно дослідив Австралію, були виявлені в січні цього року в Лондоні, на місці старого кладовища під залізничним мостом. Майже 150 років його могила вважалася загубленою.

Первісне поховання дослідника на місці старого лондонського кладовища в районі Сент-Джеймс-Гарденс знайшли археологи. Звідти планують перенести близько 61 тисячі скелетів, оскільки на цій ділянці біля вокзалу Юстон побудують станцію для швидкісної залізниці. Будівництво веде компанія з розвитку залізниць HS2, яка й оприлюднила звістка про знахідку.

Археологи змогли ідентифікувати колишню могилу Флиндерса серед десятків тисяч інших завдяки свинцевої табличці на його труні. Вона свідчить про те, що капітана поховали 23 липня 1814 року.

Всього археологи, що ведуть розкопки в рамках проекту HS2, ексгумували 40 000 могил старовинного кладовища.

Слава наздогнала дослідника через 200 років

Капітан Фліндерс очолив першу експедицію навколо Австралії, довів, що це континент і склав його докладну карту. Саме він запропонував використовувати термін Terra Australis, який пізніше був перетворений в назву Australia.

Хоча Фліндерс не отримав значного визнання за свої досягнення за життя, тепер він вважається національним героєм Австралії. Там його ім’ям називали один з найбільших університетів країни, магістраль в Мельбурні і місто в штаті Вікторія.

За матеріалами ВВС

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