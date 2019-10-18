Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл

Звезда сериала «Друзья» извинилась за переполох, который спровоцировала

50-летняя Дженнифер Энистон вызвала ажиотаж регистрацией в популярной социальной сети. Голливудская актриса накануне присоединилась к Instagram, где ее долго уговаривали появиться друзья и армия поклонников. Всего за пять часов на нее подписались более миллиона пользователей.

Это стало абсолютным рекордом соцсети. Предыдущими рекордсменами значились Меган Маркл и принц Гарри, которые со своим аккаунтом @sussexroyal стали блогерами-миллионниками за 5 часов и 16 минут. Сейчас число фолловеров Энистон превысило 11 миллионов.

Дженнифер отреагировала на бурную реакцию публики. Артистка обнародовала смешное видео. Она показала ролик из сериала «Утреннее шоу». В нем ее героиня эмоционально обращается со своим смартфоном — смотрит на экран и бросает гаджет в ящик стола.

: glavcom.ua