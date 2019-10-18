Після тривалої перерви бойовики на Донбасі вдарили з важкої артилерії

Незаконні збройні формування після тривалої перерви застосували важку артилерію заборонену Мінськими домовленостями в районі Операції об’єднання єднаних сил. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об’єднання єднаних сил.

“17 жовтня противник здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосове, Водяне та Авдіївка, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 мм (16 снарядів), міномети калібру 120 мм (13 мін) та міномети калібру 82 мм (38 мін).

Окрім того, НЗФ РФ, вчора (17 жовтня) підступно здійснили два обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм (8 мін) та 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоті-4″, – йдеться у повідомленні.

Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.