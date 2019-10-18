Під Миколаєвом автобус з військовими потрапив у жахливу ДТП, є постраждалий

Вдень у п’ятницю, 18 жовтня, на об’їзній дорозі під Миколаєвом зіткнулися три автомобіля: вантажний Mercedes Sprinter, військовий автобус ПАЗ і вантажівка КРАЗ.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Аварія сталася на об’їзній дорозі на Херсон. «Мерседес» рухався з боку Зайчевского в бік Тернівки. За словами водія, в районі АЗС WOG у «Спринтера» лопнуло переднє ліве колесо. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де спочатку по дотичній вдарив КРАЗ, навантажений бітумом, а потім врізався у військовий автобус, який рухався слідом у зустрічному напрямку.

В результаті аварії військовослужбовець водій автобуса госпіталізований з підозрою на переломи.

Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці працюють міліція і слідчий. Через аварію рух частково ускладнено.