В Афганістані в мечеті прогримів вибух: 29 загиблих

У п’ятницю, 18 жовтня, в результаті вибуху в мечеті в провінції Нангархар на сході Афганістану загинули 29 людей, ще щонайменше 100 людей отримали поранення.

Про це повідомив член провінційного ради Сохраб Кадери, передає Reuters.

Вибух стався під час п’ятничної молитви. «Число жертв може зрости. Група рятувальників працює над тим, щоб витягнути тіла з-під завалів», — додав Кадери.

За словами представника губернатора провінції Нангархар Атауллы Хогьяни, при вибуху обвалився дах мечеті загинули більше 20 людей. За інформацією Tolo News, в мечеті сталося два вибухи. Видання з посиланням на місцевих чиновників повідомляє про щонайменше 18 загиблих і близько 50 поранених.

Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальність за вибух.