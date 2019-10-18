ЗМІ: «Слуги народу» посварилися з Гончаруком через мажоритарників і закону про ГТС

Народні депутати з фракції «Слуга народу» посварилися з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком під час обговорення питань про анбандлинге «Нафтогазу» і розподілі субвенцій на округи між мажоритарниками. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в «Слуги народу».

За словами співрозмовника видання, нардепи обурювалися через те, що 100 мажоритарників залишилися без грошей.

«Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну і бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік», — зазначило джерело.

Також «слуги народу» висловлювали невдоволення з-за того, що Гончарук запропонував голосувати за законопроект про газотранспортної системи без попереднього обговорення. Розмова з прем’єром йшов на підвищених тонах.

«У нас у фракції є і соціалісти – депутати почали кричати: «Не віддаси національну власність у приватні руки». Олексій каже їм: але це не в приватну власність, це наші міжнародні зобов’язання», — заявив інший депутат.

У підсумку «слуги народу» домовилися зустрітися з Гончаруком ще раз, щоб обговорити зазначені питання, а також обговорити бюджет на 2020 рік.

Раніше повідомлялося, що Гончарук зібрав фракцію «Слуга народу» в кінозалі парламенту, щоб переконати їх вже сьогодні проголосувати за проект закону про газотранспортну систему.