У столиці рецидивіст отримав довічний термін

Рецидивіст, що скоїв у Києві умисне вбивство двох осіб, засуджений Подільським райсудом до довічного терміну позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

“Серія злочинів сталася на початку 2016 року. 5 січня зловмисник через побутовий конфлікт позбавив життя свого товариша, завдавши йому численні ножові поранення. А вже через кілька днів, 9 січня, з особливою жорстокістю розправився з іншим своїм знайомим, в квартирі якого переховувався весь цей час”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше 34-річного зловмисника затримали і повідомили про підозру.

Як з’ясувалося, він вже був раніше судимий за замах на вбивство і був засуджений до дев’яти років позбавлення волі.