Кількість загиблих від тайфуну “Хагібіс” зросла до 79

В Японії кількість загиблих через тайфун “Хагібіс” зросла до 79. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NHK.

“У Японії люди продовжують оговтуватись від тайфуну “Хагібіс”, у деяких містах готуються до сильних дощів. Рятувальники досі шукають вісьмох людей. Кількість загиблих зараз – 79″, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в Нагано відновили дамбу, яку розмило через повінь. Також за допомогою мішків з піском почали укріплювати дамбу неподалік від Міягі. Для злиття води від повені використовували насосні машини.

“У деяких містах вже дали рекомендації щодо евакуації з районів, які схильні до затоплення. Посадовці закликають жителів постраждалих районів залишатись насторожі, стверджуючи, що навіть невеликі дощі можуть зпровокувати подальші повені та зсуви”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що понад 4000 людей все ще перебувають в центрах евакуації по всій країні. Медик и попереджають людей у притулках про спалахи грипу.

Уряд Японії кваліфікував тайфун “Хагібіс”, як важке стихійне лихо, оскільки оціночні витрати на реставрацію вище базового рівня.