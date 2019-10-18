Нардепам запропонували ввести «реєстр сексу» і фіксувати згода партнерів по смс

У Комітет Верховної Ради України з прав людини надійшла письмова пропозиція про створення державного (добровільного) реєстру осіб, які почали статеве життя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп від президентської партії «Слуга народу» Ірина Суслова.

«І тут я сиджу і думаю, хто повинен бути розробником такого реєстру, держателем, як зберегти і захистити дані, які будуть туди надходити», — написала вона.

Публікуючи текст відповідної пропозиції, вона чи то жартома, чи то всерйоз запропонувала надати право кожному громадянину бути суб’єктом законодавчої ініціативи.

«Як кажуть: лише б дурість кожного було видно, а що?» — резюмувала вона.

Як буде працювати «реєстр сексу»

Автором пропозиції про реєстр став Андрій Хилько. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що метою створення відповідної бази є «спонукання, підтримка громадян у створенні і розвитку здорової сім’ї, безпечної інтимного життя».Спосіб — мобільний додаток який передбачає добровільну реєстрацію «початку відносин», з внесенням виключно ПІБ, дати народження, чинного мобільного контакту. Відображення «пара» активується, коли обидва партнери підтверджують смс кодами свою реєстрацію «зв’язок», які приходять на мобільні номери, а код партнера повинен ввести інший партнер на власному мобільному, щоб зафіксувати згоду на відносини», — сказано в реченні.

Серед іншого, пропонується таким чином виявляти тих, хто реєструються з новими партнерами, утворюючи нові пари, переслідуючи цілі виключно сексуального задоволення, або мають венеричні захворювання і свідомо їх передають іншим.

«Для цього в онлайн додатку буде передбачена неможливість реєстрації пари якщо партнер вже зареєстрований чи є повідомлення від попередніх партнерів про важких захворюваннях статевих, які невиліковні, або якщо стосовно партнера відбувається слідство за зґвалтування», — додає автор законодавчої ініціативи.

За словами Хилько, документ «розглядається профільним Комітетом ВРУ з прав людини».





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