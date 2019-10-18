Україна – Коломойський. Хай живе суд Лондона

Високий суд Лондона став місцем беззастережної перемоги України над олігархами Коломойським і Боголюбовим.

Американський ринок знову торгується поблизу історичних максимумів, додавши за тиждень на тлі хороших новин, які майже трапилися і дурниць, які поки що не вплинули на настрої інвесторів. Ну, право слово, яка різниця для нью-йоркського спекулянта зараз, образився Ердоган на шалений лист Трампа або немає, або той факт, що, на думку американського президента, США та Італія співпрацюють з часів античності. Зате і спекулянту дуже важливо, щоб США і Китай не сварилися і не влаштовували торгові війни і навіть міні-угода, яка фактично означає, що сторони не домовилися, але домовилися спробувати ще раз домовитися, його вже порадувала. Не кажучи вже про те, що всіх порадувала домовленість між прем’єр-міністром Британії та ЄС щодо угоди по Brexit.

Хоча більше всіх цих новин, звичайно ж, радіє британський фунт. Він ріс весь тиждень на очікуваннях домовленостей і в п’ятницю злетів на максимальний рівень, починаючи з травня. Звичайно, вся ця краса може спіткнутися про давній британський парламентаризм, адже угоду ще повинні схвалити депутати. А там, як кажуть, не все так однозначно, тим більше, замаячила перспектива таки вимучити другий референдум і скасувати цю дурість як клас (якщо б це сталося, то фунт зробив би ралі на швидкості українського футболіста, радіє голу, забитому Португалії). Але поки всі сповнені оптимізму і індекс S&P500 почне п’ятницю на позначці в 2997 пунктів. Про це пише автор на сайті «НВ».

Український ринок єврооблігацій злегка виріс за останній тиждень. Але найголовніші і найприємніші для українського сегменту речі, як не дивно, відбувалися недалеко від британського парламенту. Високий суд Лондона став місцем беззастережної перемоги України над олігархами Коломойським та Боголюбовим, де трійка суддів вирішила, що у британського правосуддя є право розбиратися у виведенні грошей з Приватбанку, благо частина цих грошей непродумано виводилася з використанням британських компаній. У своєму резюме (офіційному документі суду) ці судді, до речі, не соромилися у виразах щодо епічних схем, які їм показали, і висловлювали подив, що обвинувачені в цих схемах олігархи навіть не сперечаються з тим, що такі гріхи мали місце бути. Тепер справа буде розглядатися вже по суті судом першої інстанції і процес загрожує затягнутися на 2-3 роки з урахуванням майбутньої апеляції олігархів (жорсткість формулювань британських суддів, у тому, що Україна виграє цю справу сумніватися не доводиться), а сума, яку за результатом процесу повинна буде отримати Україна загрожує зрости до $3,5 млрд (кожен день борг олігархів росте на $500 тис).

Це рішення породило непомітні тектонічні зміни. По-перше, тепер у колишніх власників банку точно не спрацює їх човникова дипломатія, за допомогою якої намагалися домовитися про компроміс (всім кому винен — я прощаю). А по-друге, навіть українським судам стало б соромно тепер за свої рішення і в четвер, коли господарський суд готувався прийняти рішення про те, що можна було б і повернути акції Приватбанку тому Коломойському і Ко, раптово виявилося, що нічого й не планували, а сам суд від гріха подалі взагалі призупинили до рішення іншого світоча правосуддя, адміністративного окружного суду, в якому колишні власники намагаються довести, що націоналізація, про яку вони самі просили у своєму листі, була незаконною. Що ж, тепер у нас є точка прикладання сили, за якою будуть уважно спостерігати і МВФ і всі інші наші західні партнери. А саме — рішення по апеляції адміністративного суду. І від цього рішення залежить не тільки наша думка про суддів окружного адміністративного суду, але і доля програми МВФ.

В даний момент у Вашингтоні проходять традиційні щорічні IMF meetings, на яких, здається, українська делегація веде продуктивні переговори (адже з виконанням програми вряди-годи майже немає проблем) і повинна почути консолідовану позицію від МВФ, умовного держдепу і дуже не умовних інвесторів про те, що всім хотілося б побачити серйозність намірів. І якщо ви хочете транш і обіцяєте, що все буде добре, то «які ваші докази». І що дозволяє сказати, що тільки рішення адміністративного суду тепер може відкрити дорогу до траншу. І якщо в футболі британські судді постійно нам шкодять, то в реальному житті немає кращого помічника для українського платника податків, ніж судді Високого суду Лондона. На цьому тлі на внутрішньому ринку не відбувалося нічого примітного. Гривня торгується стабільно трохи нижче 25,0, а аукціони Мінфіну стають нудними, принаймні, порівняно з розбурхує кров подій місячної давнини. На цьому тижні на аукціон знову майже ніхто не прийшов.

Сергій Фурса