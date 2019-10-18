Американські тренери запропонували ідеальну формулу дитячих тренувань

За словами фахівців, діти повинні мати як мінімум два вихідних дні на тиждень без фізичних навантажень, і не займатися одним видом спорту більше восьми місяців.

Тренери представили формулу розрахунку часу тренувань, за якої кількість годин, які діти витрачають на фізичні навантаження в тиждень, не повинно перевищувати їх вік. Тобто якщо дитині 12 років, з понеділка по п’ятницю він може тренуватися максимум два з половиною години в день, і відпочивати на вихідних. При цьому розрахунковий час потрібно розділити між як мінімум двома видами спорту.

В Асоціації вважають, що неймовірні тренування в одному виді спорту підвищує ризики серйозних травм і можуть призвести до професійного вигорання, коли діти категорично відмовляються продовжувати заняття.

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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«Існує міф, що для успіху треба займатися одним видом спорту. Насправді, згідно з дослідженнями та неофіційними даними, можна поліпшити свою фізичну форму, якщо ви займаєтеся різними видами спорту та різноманітними дійствами», — заявив президент асоціації тренерів Торі Ліндлі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американець зібрав для дітей тренажер, що включає приставку.

За матеріалами «Новий час»

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