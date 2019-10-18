Американські тренери запропонували ідеальну формулу дитячих тренувань

За словами фахівців, діти повинні мати як мінімум два вихідних дні на тиждень без фізичних навантажень, і не займатися одним видом спорту більше восьми місяців.
Тренери представили формулу розрахунку часу тренувань, за якої кількість годин, які діти витрачають на фізичні навантаження в тиждень, не повинно перевищувати їх вік. Тобто якщо дитині 12 років, з понеділка по п’ятницю він може тренуватися максимум два з половиною години в день, і відпочивати на вихідних. При цьому розрахунковий час потрібно розділити між як мінімум двома видами спорту.
В Асоціації вважають, що неймовірні тренування в одному виді спорту підвищує ризики серйозних травм і можуть призвести до професійного вигорання, коли діти категорично відмовляються продовжувати заняття.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
«Існує міф, що для успіху треба займатися одним видом спорту. Насправді, згідно з дослідженнями та неофіційними даними, можна поліпшити свою фізичну форму, якщо ви займаєтеся різними видами спорту та різноманітними дійствами», — заявив президент асоціації тренерів Торі Ліндлі.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американець зібрав для дітей тренажер, що включає приставку.
За матеріалами «Новий час»
Читайте також:
Зарядка стимулює роботу мозку
Фізкультура допомагає омолодити мозок — вчені