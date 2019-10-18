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Новий лазерний сканер вивчить наскальні малюнки Оркнейських островів

18.10.2019

Програма розроблена Радою національної спадщини Швеції під керівництвом Лайлы Китцлер Ахфельдт. Експерти з ради сподіваються, що їх програмне забезпечення дозволить більше розповісти про народи, що колись населяли Оркнейські острови.

Архіпелаг на північному сході Шотландії, що складається з 70 островів, зберігає на руїнах стародавніх будівель безліч вирізаних символів і зображень. Тут можна знайти жертовні і могильні камені з рунами древніх вікінгів і таємничі наскальні знаки піктів.

Як відбувається сканування?

Дослідники розміщують на камені з малюнком десятки наклейок з відбивають точками, а потім кілька разів проводять над ними компактним лазерним сканером.

Експрес-інформація по країні

Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

 

Прапор

Герб

Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

На ноутбуці, встановленому поруч, вимальовується детальне тривимірне зображення досліджуваного фрагмента.

Фото зі сторінки Orkney Arts, Museums and Heritage у Facebook

Зображення на екрані можна обертати. Можна також змусити комп’ютер висвітлює його з різних сторін віртуальним світлом, і тоді виявляться деталі, які раніше не помітив неозброєне око.

Але те, що робить проект по-справжньому унікальним, – це потужне програмне забезпечення, яке аналізує всі дані, зібрані сканером.

З допомогою аналізу вчені можуть бачити, було задіяно кілька різьбярів або ж працював тільки один, навчалися чи автори малюнків у одного майстра чи в різних.

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Лайла Китцлер Ахфельдт каже, що Оркнейські острови як не можна краще підходять для апробації нової технології. Адже тут зустрічаються воістину унікальні для такої роботи місця.

За матеріалами ВВС

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