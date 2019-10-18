На що здатна карета з реактивним двигуном (відео)

Замість коня візок приводиться в рух реактивним двигуном.

Аміші – це група людей в США, які дотримуються традиційного способу життя, а в якості транспорту використовують коней і вози. Тепер же ентузіасти з цієї групи представили «заряджений» віз з реактивним двигуном призначений для драг-рейсингу.

Транспортний засіб обладнаний турбореактивною силовою установкою. В основі конструкції лежить сталевий підрамник, який створює необхідну жорсткість для регуляції ваги і прискорення від реактивного двигуна. Водійське місце обладнане гоночним кріслом, а панель приладів являє собою симбіоз автомобільних та авіаційних датчиків.

: mashyna.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.