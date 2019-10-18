В одній зі шкіл у Запорізькій області вивісили стенд про героя СРСР

В одній зі шкіл у Запорізькій області в фойє був вивішений стенд про героя Радянського союзу Григорія Бояринове, що суперечить загальним курсом на патріотичне виховання дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

Він закликав міністерство освіти звернути увагу на зазначений епізод і додав, що тим часом сам на Донбасі веде постійну роботу по патріотичному вихованню.

“Привіт Міносвіти! Приїхав в Запорізьку область і побачив, як патріотичну роботу проводять вони! А вони її проводять дуже добре. У холі школи висить стенд з Героєм Радянського Союзу російською мовою з цікавим окрасом!”, – розповів офіцер. Також він уточнив, що стенд із захисниками України є в цій школі, але керівництво вирішило його “заховати” на другому поверсі навчального закладу.

“А дошка з загиблими героями війни, яка вже 5 років іде і моїм товаришем десь там у другому корпусі, щоб очі не муляла”, – зауважив військовослужбовець.