У київському метро заборонили співати і оголюватися

Київська міська рада розробила проект нових правил користування столичним метрополітеном.

Проект рішення опубліковано на сайті Київради.

Згідно з правилами, в метро можна буде перевозити тварин без кліток або контейнерів (крім собак-поводирів), велосипеди, заходити в брудному одязі, співати і грати на музичних інструментах.

Відзначається, що неохайного пасажира в метро не пустять. Під це поняття, на думку столичних депутатів, підпадає людина “оголений, з оголеним торсом, в нижній білизні, без взуття, в брудному одязі і в одязі з явно вираженим специфічним і неприємним запахом”.

Відзначимо, що в старих правилах був лише заборону на перебування в метрополітені без взуття. Велосипед дозволяється провозити виключно в розібраному вигляді або в чохлі, а також у метро заборонено їздити на самокатах, роликах і скейтах.