Боснійка півстоліття прожила в оточенні червоних речей

67-річна вчителька на пенсії Зорица Реберник з містечка Бреза поблизу Тузли близько 50 років з голови до п’ят одягається в червоний і оточує себе речами всіх відтінків цього кольору.
Колишня шкільна вчителька живе в червоному будинку. Разом з чоловіком Зораном вони їдять з червоних тарілок, п’ють з червоних чашок і сплять на червоних простирадлах. Само собою, заміж за Зорана жінка теж виходила в червоному. Чи варто дивуватися тому, що і волосся Зорицы пофарбовані в червоний?
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Столиця – Сараєво
Найбільші міста – Сараєво та Баня-Лука
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 51 129 км2 (125-я в світі)
Населення – 3,87 млн чол. (129-я в світі)
Офіційні мови – боснійська, сербська і хорватська
Релігія – мусульманство, православ’я, католицизм
ІЛР – 0,733 (85-я в світі)
ВВП – $18,2 млрд (110-я в світі)
Валюта конвертована марка
Межує з Хорватією, Сербією, Чорногорією
А її колишні учні на знак поваги часом усім класом приходили в школу в червоних костюмах.
Та й на похорон Зорица ходить в червоному, уникаючи традиційного чорного. Остання її данина захопленню червоним кольором – замовлення надгробків для себе і чоловіка Зорана із спеціального червоного граніту, що пані привезла з Індії.
Коли народилася ця червона пристрасть?
Зорица Реберник розповіла, що раптове непереборне бажання носити все червоне виникло, коли їй виповнилося 18 чи 19 років. З тих пір в її одязі та аксесуарах не було місця ніякому іншому кольору.
Носіння речей з такими відтінками, як червоний і яскраво-червоний, надає жінці «відчуття сили і могутності».
Одержимість Зорицы цим кольором зробила її місцевою знаменитістю в рідному містечку Бреза.
Як тільки люди з тутешньої громади бачать Зорицу, вони пропонують їй різні червоні речі, похвалилася колишня вчителька. І додала, що вона відкине будь-який подарунок, якщо він не червоний: яким би дорогоцінним він не був.
Єдина проблема Зорицы Реберник в тому, що її чоловік не помічає, коли Зорица одягає щось нове. «Я не бачу різниці. Все однакове», – нарікає він.
За матеріалами Reuters
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