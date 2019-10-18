Боснійка півстоліття прожила в оточенні червоних речей

67-річна вчителька на пенсії Зорица Реберник з містечка Бреза поблизу Тузли близько 50 років з голови до п’ят одягається в червоний і оточує себе речами всіх відтінків цього кольору.

Колишня шкільна вчителька живе в червоному будинку. Разом з чоловіком Зораном вони їдять з червоних тарілок, п’ють з червоних чашок і сплять на червоних простирадлах. Само собою, заміж за Зорана жінка теж виходила в червоному. Чи варто дивуватися тому, що і волосся Зорицы пофарбовані в червоний?

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А її колишні учні на знак поваги часом усім класом приходили в школу в червоних костюмах.

Та й на похорон Зорица ходить в червоному, уникаючи традиційного чорного. Остання її данина захопленню червоним кольором – замовлення надгробків для себе і чоловіка Зорана із спеціального червоного граніту, що пані привезла з Індії.

Коли народилася ця червона пристрасть?

Зорица Реберник розповіла, що раптове непереборне бажання носити все червоне виникло, коли їй виповнилося 18 чи 19 років. З тих пір в її одязі та аксесуарах не було місця ніякому іншому кольору.

Носіння речей з такими відтінками, як червоний і яскраво-червоний, надає жінці «відчуття сили і могутності».

Одержимість Зорицы цим кольором зробила її місцевою знаменитістю в рідному містечку Бреза.

Як тільки люди з тутешньої громади бачать Зорицу, вони пропонують їй різні червоні речі, похвалилася колишня вчителька. І додала, що вона відкине будь-який подарунок, якщо він не червоний: яким би дорогоцінним він не був.

Єдина проблема Зорицы Реберник в тому, що її чоловік не помічає, коли Зорица одягає щось нове. «Я не бачу різниці. Все однакове», – нарікає він.

За матеріалами Reuters

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