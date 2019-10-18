«Той Київ знову повертається!» Пропагандист Корчевников висловився про поїздку в Україну

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевников розповів про свої враження від поїздки до Києва, де він брав участь у міжнародному фестивалі православного кіно «Покров».

Так, Корчевников заявив, що в українській столиці до нього скрізь ставилися тепло, і він почував себе «як у гостинному домі». Про це пропагандист розповів в інтерв’ю виданню «КП».

«До мене ставилися всюди, де я був, дуже тепло. Я почував себе гостем у гостинному домі. Може тому, що зупинявся в Лаврі. А може і тому, що дуже люблю Київ. Ті будинки киян, де я був — це будинки, з яких не хотілося йти. Спасибі за такий прийом», — сказав ведучий.

Також Корчевников додав, що в 2013 році у нього були інші враження від відвідин Києва. Йому тоді здавалося, що українська столиця, яку він любить, «причаїлася, пішла під воду як Кітеж-град». Однак у цей приїзд провідний відчув повернення її у попередній стан.