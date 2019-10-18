Посередником був росіянин: сумських прикордонників звинуватили в масовому пропуску іноземців в Україну

Державне бюро розслідувань розкрила злочинну схему, в якій задіяли прикордонників Сумської області. Правоохоронці ставили в паспорти фальшиві відмітки про перетинання громадянами українсько-російського кордону.

«Послугою» від сумських прикордонників активно користувалися іноземці, щоб формально дотриматися візові вимоги. За документами мігранти виїжджали і знову заїжджали в Україну, хоча насправді не залишали країну. Потрібні штампи з’являлися в паспорті за «винагороду» прикордоннику.

ДБР з’ясувало, що прикордонники не тільки самі порушували закон і вносили в систему «ГАРТ» фальшиві відомості. У злочинній схемі був задіяний ще й посередник-росіянин. Громадянина взяли «на гарячому», коли він отримав чергові паспорта та 600 доларів «передоплати» за фальшиву відмітку в документах.