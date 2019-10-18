Зарплати українських вчителів не піднімуть: прийнято остаточне рішення

Бюджетний комітет Верховної Ради відхилив пропозиції освітнього комітету про збільшення на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів в 2020 році.

Про це повідомила народний депутат від політичної фракції «Голос» Інна Совсун на Facebook-сторінці. За її словами, додаткові гроші повинні були спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників: вихователям дитсадків і молодим вчителям.

«Також вчора ми почули заяву від профільного міністра (міністр освіти Ганна Новосад. – Ред.) про те, що збільшення заробітних плат освітянам має покриватися за рахунок місцевих бюджетів. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу до вирішення питання з оплатою праці вчителів», – зазначила Совсун.

Як висновок – проектом Держбюджету на 2020 рік не передбачено підвищення зарплат педагогам.