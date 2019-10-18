У Києві знищили мурал заради місця під рекламу

На Дарницькій площі в Києві знищили мурал, намальований на стіні висотної будівлі. Замість нього з’явиться реклама.

Про це повідомив народний депутат, арт-куратор Гео Лерос в Facebook.

“Замість мурала який оживляв простір навколо, і створював певну естетику, там буде реклама! Номер дозволу – 73120-19. Кріплення встановлені вже, система підсвічування теж, тепер залишилося чекати, коли там з’явиться якась реклама прокладок або препаратів від геморою”, – написав Лерос. Мурал на стіні багатоповерхового будинку на Дарницької площі з’явився в серпні 2016 року.

На малюнку була зображена дівчина в кольорах і синьо-жовтий папуга ара. Автор роботи – стріт-артист з Майамі Ернесто Маранж.