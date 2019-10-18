У Києві планують новорічні свята: ялинка на Софійській на німецький лад

Цьогоріч у столиці України головну ялинку, встановлену на Софійській площі, хочуть прикрасити іграшками за мотивами німецьких казок для дітей. Організатори свята обіцяють, що такої краси українці ще не бачили.

До Нового року залишилось ще два із половиною місяці, але готуватися до свят почали вже зараз. Планування такого масштабного святкування завжди займає час, отже куратор проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький трохи розповів про те, чого чекати машканцям столиці та гостям міста, яких традиційно багато у дні новорічних святкувань.

Ялинка цього року буде надзвичайною: пишна лісна гостя прийде до нас з німецьких народних казок. Її прикрасять іграшками на німецький лад, а встановлять на Софійській площі. Також Ігор Добруцький підкреслив, що наразі розглядаються різні варіанти – велика натуральна ялинка або ж конструкція з багатьох маленьких, що будуть триматися на металевому каркасі.

«У будь-якому випадку зробимо її дуже пишною, такою, як ставлять в Німеччині. Адже свято Нового року повинно бути справжнім, а без живої ялинки таким не буде. Її прикрасимо яскравими іграшками за мотивами німецьких казок. Ми запланували багато цікавого на новорічні свята», – зазначив він.

А ще на Софійській площі буде побудований спеціальний павільйон. Цьогоріч він також буде тематичним – його присвятять історії Санта Клауса, який приїде до столиці України з Європи.

: stolychno.news

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