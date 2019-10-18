Анна Ризатдинова и Маша Ефросинина удивили сходством

Анна Ризатдинова из эфира в эфир шоу Танцы со звездами 2019показывает мастерство и профессиональный рост на паркете. В восьмом выпуске зажигательная самба от гимнастки и ее партнера Александра Прохорова помогла паре взлететь вверх турнирной таблицы и стать лидерами. И если о профессиональных достижениях Анны известно многое, то свою личную жизнь она держит под семью замками. Впрочем, спортсменка попала на «Экзамен» с Машей Ефросининой и призналась, что раскрылась перед ведущей.

Она показала в instagram совместное фото с теледивой. Маша позировала в сиреневом пиджаке и футболке от Balmain. Анна выбрала пиджак нежного пудрового оттенка и черную блузку. Яркие брюнетки предпочли неброский макияж и убрали волосы назад.

«Ох… какой у нас сегодня с Машей Ефросининой был разговор по душам. Прошла экзамен на искренность. Спасибо тебе за то, что раскрыла меня. Достучалась до внутренних эмоций и поняла меня! Не всем это удается», — заинтриговала Анна.

Подписчики отметили под фото, что гимнастка и ведущая очень похожи и выглядят словно сестры.

: Новости Ю