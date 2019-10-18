На Тернопільщині дівчинка загинула, випавши з автобуса

Дівчинка стояла на сходинці автобуса, коли колесо потрапило в яму. Намагаючись втриматися, дівчинка схопилася за ручку, двері відчинилися, а дівчинка випала, сильно вдарившись головою.

Дівчинка випала з рейсового автобуса загинула в Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області в п’ятницю, 18 жовтня.

“Випав з рейсового автобуса загинула неповнолітня дитина. Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому Підволочиський район на автобусі Кам’янець-Подільський-Тернопіль”, — сказано в повідомленні поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і бригада швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося.

За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.