МВФ планує направити місію в Україну через пару тижнів

Міжнародний валютний фонд планує направити місію в Україну через кілька тижнів, щоб продовжити обговорювати реформи.

Зараз діє програма — це відносно короткострокова програма «стенд-бай», метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти досягнення в макроекономіці поки відбувалися вибори і формувався новий уряд».

На цьому тижні у Вашингтоні проходить збори Всесвітнього банку і МВФ. В рамках зборів, українська делегація продовжує переговори про нову програму МВФ.

Томсен зазначив, що в українському уряді зацікавлені в продовженні відносин з Фондом і тому, що основні проблеми України більш довгострокові і структурні, вони хочуть трирічну програму.

За його словами, саме це зараз є предметом обговорень у Вашингтоні. Обсяги ще не обговорюються, зазначив він.

Серед пріоритетів програми чиновник МВФ назвав збереження макроекономічної стабільності та незалежності Національного банку.

«Один з ключових чинників — величезні зміни в діяльності Національного банку, модернізація центрального банку, включаючи його незалежність. Абсолютно необхідно зберегти щодо монетарної політики та нагляду за фінансовим сектором».

У політиці щодо Приватбанку, «уряд повинен продовжити зусилля по обмеженню збитків для платників податків».

Серед структурних реформ пріоритетне значення має земельна реформа і боротьба з корупцією.

«Другий блок питань — структурні реформи. Тут ми обговорюємо ряд питань, серед яких реформа ринку землі, особливо важливим є подолання корупції і це питання все ще розглядається. Ще одне важливе питання — відкриття економіки. Є багато монополізованих структур».

Чиновник пояснив, що більш висока оцінка економічного зростання України з боку МВФ є відображенням хороших економічних показників в Україні, проте, зростання повинен бути ще швидше, щоб надолужити відставання.

«Важливо пам’ятати, що Україна досягла значного рівня макроекономічної стабільності за останні роки. Україна показує відносно хороший економічне зростання. Я кажу відносно, тому що з точки зору довгострокової перспективи, Україна може досягти кращих результатів з урахуванням досить низької бази для порівняння і можливість, щоб наздогнати. Викликом є структурні реформи, метою яких є підвищення продуктивності».