Рада реєструє відразу три подання на Дубневича – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз знаходиться три подання на адресу народного депутата Ярослава Дубневича.

Рада зареєструє уявлення про дозвіл на притягнення до відповідальності, уявлення про затримання і подання про взяття Дубневича під варту.

За словами Рябошапки, вчора подання були направлені в парламент і тепер «повинні бути розписані на відповідні комітети».

17 жовтня Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи повинні дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності.

НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення Дубневичу підозри щодо ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Дубневич — народний депутат трьох скликань Верховної Ради. В 2019 році, як і в 2014 р., потрапив у Раду за мажоритарною системою в окрузі №120. Зараз він член депутатської групи «За майбутнє».

У 2014 році він був членом фракції «Блок Петра Порошенко» і головою комітету Ради з питань транспорту.