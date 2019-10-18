Аферист-девелопер Андрій Вавриш зачищає інтернет від фактів своєї злочинної біографії

Відомий київський аферист і шахрай Вавриш Андрій Валентинович зачищає інтернет від розслідувань про своєї злочинної діяльності. Так Ваврышу не сподобаюся стаття про його афери на столичному ринку нерухомості та його креатури в партії «Слуга народу» Ганні Бондар. Наводимо повний текст матеріалу про шахрая Ваврыше.

Одіозний аферист Вавриш Андрій Валентинович та його найближча соратниця Ганна Бондар не залишають спроб прорватися у владу.

Президентські вибори цього року показали: у людей величезний запит на зміни. Перемога Володимира Зеленського пояснюється саме цим. Підтримка ідеї позачергових виборів у Верховну Раду України також пояснюється саме цим.

На жаль, перші кадрові призначення Зеленського та списки кандидатів у Верховну Раду — принизливі для країни, яка пережила революцію гідності в 2014 році і заплатила кров’ю десятків людей за краще майбутнє для всіх нас.

Чого тільки коштує претендент на верховенство в столиці Андрій Вавріш (Вавриш), потирающий руки в передчутті мільйонів на Офісі Президента і миттєво після інавгурації запустив роботу на п’яти (!) будмайданчиках історичного Подолу. А також його креатура – Ганна Бондар.

Під софіти всеукраїнських ЗМІ Андрій Вавриш потрапив завдяки своєму другові і, за чутками, куму, голови Офісу президента України Андрію Богдану. До цього 40-річний Вавриш встиг попрацювати на посаді заступника голови Департаменту архітектури та містобудування КМДА, де, за даними київських ЗМІ, став “архітектором” (в дужках, так як архітектурної освіти у екс-чиновника до цих пір немає) пов’язаних з МАФам і дозвільними документами корупційних схем.

Зокрема, він люб’язно допомагав забудовникам оформляти потрібні папери — і в 2015-му, як доводить розслідування Bihus.info навіть допоміг собі коханому: підписав Детальний план території Рибальського півострова, де нині будується РК “Рибальський”. Яке «миле» збіг, що девелопером цього комплексу є компанія Saga Development, очолює яку… правильно, Андрій Вавриш.

Погодивши левову частку найжахливіших забудов столиці (“Сонячна Рів’єра” на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будівлі афериста Анатолія Войцеховського), 12 серпня 2015 року він був звільнений Віталієм Кличко з КМДА, залишивши за собою шлейф звинувачень у корупції і авторство нехитрих “схем”.

Крім очікувано прибуткового житлового будівництва Андрій Вавриш активно надає послуги партії Андрія Богдана “Слуга народу, активно розставляючи своїх людей у передвиборчому списку політичної сили в мажоритарних округах.

У першому випадку варто згадати №40 (явно прохідний номер) Вадима Струневича, фігуранта недавнього розслідування програми “Схеми. Корупція в деталях”. За даними журналістів, зазначений щасливчик під час роботи Ваврыша в КМДА неформально представляв інтереси чиновника “на стрілках” з бізнесом. Зараз же Струневич веде будівельний проект Ваврыша — 10-поверховий комплекс Einstein Concept House в центрі Києва.

У другому випадку ми говоримо про Анну Бондар, рветься в парламент по 220-му мажоритарному округу в Києві (Поділ, Виноградар, Куренівка і далі) також від “Слуги народу”. Архітектор за освітою, вона відома своїми тісними робочими стосунками з Ваврышем в його бутність начальником “будівельного” департаменту КМДА. У київській пресі її прямо називають протеже і навіть креатурою девелопера.

Офіційно 1 жовтня 2015 року мер столиці Віталій Кличко призначив її заступником директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Через рік, під час проведення конкурсу на посаду Головного архітектора Києва, помічниця Ваврыша подала фальшиві документи. Кримінальне провадження не змусило себе чекати.

Зрозуміло, найбільше пані Ганну Бондар знають як активного колаборанта “будівельного Моріарті столиці” — Анатолія Войцеховського. Як з’ясували акули пера, чиновниця активно видавала фірмам з орбіти його “Укогруп” дозвільні документи “зливала” інформацію про ще незайнятих земельних ділянках в Києві. Так, наприклад, між залізничним полотном та ЛЕП з’явився РК “Доміно”.

Рецепт один – не допустити потрапляння у владу шахраїв і дати президенту розуміння того, що, допускаючи в своє оточення цих людей, Володимир Зеленський ризикує істотно підірвати довіру до себе громадянського суспільства столиці.

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