Стала відома вартість фуршету під час прес-марафону Зеленського

В Державне управління справами надійшли рахунки за послуги ресторанного обслуговування на суму понад 170 тисяч гривень.

Вартість ресторанного обслуговування під час проведення прес-марафону Президента України Володимира Зеленського в приміщенні Kyiv Food Market, склала понад 170 тисяч гривень. Про це в п’ятницю, 18 жовтня, повідомляє УНН з посиланням на відповідь із секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами.

«Станом на 17 жовтня 2019 року Державне управління справами надійшли документи на оплату послуг ресторанного обслуговування заходу за участю Президента України з представниками засобів масової інформації на базі Kyiv Food Market (Київ, вул. Московська, 8) на суму 174,396 тис. гривень», — йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що документи на оплату інших послуг за проведення прес-марафону Зеленського на сьогодні не надходили.