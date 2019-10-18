«Ввечері ходити небезпечно навіть зі зброєю»: донецький блогер показав «інший» Донецьк

Донецький блогер Фашик Донецький у своєму блозі на «Обозревателе» опублікував нові фото непідконтрольного Україні Донецька і зазначив, що зараз у місті небезпечно ходити вечорами.

Блогер пише:

«Гляньте також, як прекрасно горить вогнями Донбас Арена і скільки вболівальників ходить по прилеглій території. Не бачите натовпу людей? Вітаю, вам американці вшили в очі чіп русопата. Як бачите, місто вогнів, мегаполіс, який ніколи не спав, з легкої подачі російських сусідів і гуманітарних танків перетворився на місто, де ввечері ходити небезпечно навіть зі зброєю».