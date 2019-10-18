ПриватБанк обіцяє 75 тисяч гривень за інформацію про підривників банкомату в Запоріжжі.

Про це у Фейсбуці повідомила провідний спеціаліст по комунікація «Приватбанку» Марія Соболевська.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, близько 3.40 на вулиці Магістральній в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат, який знаходився на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Як повідомляє Марія Соболевська, підійшовши до приміщення магазину, де встановлений банкомат, невідомі злочинці скоїли підпал і вибух банкомату, в результаті чого були виведені з ладу охоронно-пожежна сигналізація банкомату і магазину.

Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: [email protected], а також будь-яким іншим зручним способом. Обіцяють, що анонімність буде збережена.