«Перестраховуються»: ідеолог «ДНР» озвучив деталі скандального «наказу» ватажків бойовиків

Ідеолог «ДНР» Роман Манекін пояснив деталі так званого «наказу» ватажків НВФ, згідно з яким на кордоні між непідконтрольної Україні частиною Донеччини та Росії російські прикордонники не пропускають колишніх членів НВФ «МГБ» і повертають їх у непідконтрольний Україні Донецьк.

За словами Манекина, швидше за все був якийсь член НВФ — «носій таємниць», який виїхав в РФ, а звідти, транзитом, в іншу державу, «можливо навіть Україну»:

«Так ось, Павленко, обпікшись на молоці, задув, що називається, на воду. Тобто, на донецькій частини кордону екс-співробітників, безумовно, затримують, повертають в Донецьк. Але потім, за особистим розпорядженням Павленко (а я бачив таких документів кілька), виїзд в РФ дозволяють. Можливо, попередньо поставивши до відома російську сторону. Звичайно, цей наказ ПРЯМО суперечить законодавству ДНР і навіть самому Законом „Про держтаємницю“, не кажучи вже про Конституцію. Просто… чиновники є чиновники! Перестраховуються!».

При цьому Манекін уточнює, що така перестраховка сенсу не має, «той, хто задумав зраду, зрадить. Ніякі „накази“ не зупинять». Він підкреслив:

«Тим більше, — ще раз! — наказ був виданий в конкретний момент, в зв’язку з конкретною ситуацією; хтось сповіщений про його зміст, більшість — ні! Одних співробітників ставили до відома в момент укладення трудової угоди при допуску до матеріалів, що містять „ГТ“, інших — ні! Але на кордон наказ і загальний списочок послали, як водиться! Загалом, наказ потрібно скасовувати!».