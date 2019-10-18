Чому Ярославський «заморозив» «Петрівку»

Зупинка одного з найстаріших металургійних заводів України стала наслідком проблем підприємства, не вирішених його попереднім власником

Через півтора року після придбання групою DCH Олександра Ярославського головного металургійного активу в Україні групи EVRAZ Романа Абрамовича і Олександра Абрамова за $106 млн стало ясно, що для харківського мільярдера він став своєрідним валізою без ручки, яку і викинути жалко і утримувати в своїх руках занадто важко.

У підсумку на початку жовтня Дніпровський металургійний завод ім. Петровського («Петрівка») був зупинений. І хоча його адміністрація в особі керівництва компанії DCH Steel назвала цей процес «зміною режиму роботи у зв’язку з модернізацією виробництва», місцеві З МИ одностайно відреагували на зупинку ДМЗ заголовками в стилі «останній гудок Петрівки». Маючи на увазі, що у підприємства з півторастолітньої історією, розташований відносно недалеко від центральної частини міста і є одним з найбільших забруднювачів вод Дніпра, шансів відновити свою діяльність у визначені терміни (навесні наступного року) дуже небагато.

Важко сказати, чи була харківському бізнесмену достовірно відома підґрунтя взаємин українських підопічних Абрамовича з місцевою владою, у тому числі з екологічною інспекцією, але вже через півроку після зміни власника «Петрівки» слідчим відділенням поліції у дніпровському річковому порту Амур-Гавань було відкрито кримінальне провадження №12018040120000043 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – «Порушення правил охорони вод».

У визначенні суду з цього виробництва сказано, що воно було відкрито після публікацій місцевими ЗМІ про факти систематичних викидів неочищених стоків у Дніпро у великих обсягах, здійснюваних ТОВ «ВКФ «Найс». Як випливає з листування журналістів та громадських активістів з контролюючими органами, «Петрівка» мала договірні відносини з ПКФ «Найс» на утилізацію виробничих стоків, які надходили на гідроспоруди № 1,4,5,6, що належать зазначеній фірмі.

У вересні минулого року слідчі оглянули місце скидів колектора № 1 ВКФ «Найс», зробивши паркани витікаючої рідини, і направили їх на аналіз у лабораторію Дніпровської державної медакадемії. За їх результатами було встановлено перевищення допустимих концентрацій по марганцю в 1,9-2,1 разів, а по залізу – в 3,8 раз, що характерно для роботи підприємств металургійного комплексу.

Як зазначено в протоколі результатів санітарно-хімічних досліджень і матеріалах досудового розслідування, скидання такої води у Дніпро не відповідає вимогам санітарних норм і може призвести до небажаних екологічних наслідків.

На фото – Олександр Ярославський

Раніше громадські активісти Дніпра з’ясували, що обсяг стоків, які здійснюються «Петрівкою» через колектори ВКФ «Найс», був перебором навіть за всеукраїнським мірками. За даними Держводагентства України, за підсумками 2018 року ВКФ «Найс» увійшла в десятку найбільших забруднювачів, зайнявши 8 місце в антирейтингу. За обсягами скидаються неочищених або забруднених вод (45,66 млн. куб. м.) ця фірма конкурувала з Дніпровським та Львівським водоканалами (53,02 і 33,04 млн. куб. м відповідно), Дніпровським меткомбінатом (р. Кам’янське) – 64,57 млн. куб. м. і «Запоріжсталлю» – 53,87 млн. куб. м, хоча і поступалася в рази за обсягами викидів «Київводоканалу» (283,3 млн. куб. м.) і «Азовсталі» – 139,8 млн. куб. м., які отримали, відповідно, «золото» і «срібло».

Але якщо більшість найбільших забруднювачів очищали викиди хоча б частково, то ВКФ «Найс» цим не займалася, в принципі, і за обсягом викидів без очищення тримало абсолютну першість в масштабах всієї України.

Схема, за якою «Петрівка» передавала стоки фірмі-прокладці (як встановили раніше фіскали, ВКФ «Найс» мала в штаті 5 чоловік і основні засоби на суму 1 млн грн, у т. ч. машину Renault LODGY за 495 тис грн, не приваблювала субпідрядників і в принципі не могла вести цілодобову діяльність з прийому та очищенню стоків), позбавляла підприємство від необхідності встановлювати дорогі очисні споруди. Раніше представники Дніпровської мерії оцінювали вартість нових очисних споруд для «Петрівки» в $150 млн.

За даними «Громадського контролю» (Дніпро), безкарно забруднювати головну водну артерію країни як мінімум до 2015 року заводу вдавалося за допомогою тодішнього керівника Держекоінспекції у Дніпропетровській області Дмитра Шибко – сина екс-депутата Верховної Ради від Соціалістичної партії України Віталія Шибка.

Аж до початку вересня нинішнього року директором і бенефіціаром ВКФ «Найс» значився Владислав Бордун, який вважався главою ще кількох підприємств. В їх числі було ТОВ «Серпень-9», одним із засновників якого була дружина Дмитра Шибко Юлія, а також ТОВ «Бизнесинвестконсалтинг», в якому співзасновником до 2011 року був сам чиновник.

У кінці серпня Шибко Дмитро був затриманий співробітниками Нацполиции за участю військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону під час отримання хабара в $1 тис. від представників однієї з мереж АЗС регіону. А вже у вересні цього року ВКФ «Найс» було переоформлено з Владислава Бордуна на Андрія Карпачова, відомого як директора і засновника дніпровського ТОВ «Нью білд груп» – одного з улюблених підрядників» комунального підприємства Дніпровського міськради «Міська інфраструктура».

Втім, хто б не керував ВКФ «Найс», абсолютно очевидно, що одноосібно здійснити таку схему регіонального чиновника середнього рівня було б не під силу – для цього потрібні високопоставлені покровителі як мінімум в обласній Прокуратурі або облдержадміністрації, яким потрібно було регулярно платити мзду. Є версія, що подібний формат відносин був запропонований новому власнику «Петрівки», але він вважав такі умови неприйнятними, після чого інформація про злив неочищених стоків стала надбанням громадськості, а «Петрівка» – фігурантом кримінальної виробництва.

Гендиректор керуючої «Петрівкою» компанії DCH Steel Віталій Баш нещодавно заявив, що за 5 років структура Ярославського має намір інвестувати в завод і пов’язаний з ним ГЗК «Суха Балка» близько $300 млн. Але з-за невеликого обсягу виробництва (менше 1 млн. тонн стали в рік) і високих екологічних витрат, необхідних на відновлення виробництва, майбутнє металургійного дивізіону групи Ярославського виявляється під великим питанням.

Більш того, розвиток металургійного виробництва в обжитий частини Дніпра не входить у плани керівництва обласного центру. Згідно з Генпланом розвитку Дніпра до 2036 року в межах міста має відбуватися розукрупнення підприємств, винесення шкідливих виробництв за межі міста і перетворення промислової зони в складську та офісну. А нинішня територія «Петрівки», розташована між центральним жд вокзалом і будується об’їзної автомагістраллю, має для цього всі необхідні перспективи.

oligarh.media