«Важливі об’єкти закриваються»: ресурс бойовиків повідомив про «свавілля» ватажків

Жителі непідконтрольного Україні Донецька в соціальних мережах з обуренням повідомили про закриття дитячого стаціонару в лікарні № 3 у Кіровському районі міста. Пост про скарги донеччан розмістив Telegram-канал «Донецький Абориген».

Ресурс відзначає, що донеччани почали збирати підписи із закликом до ватажкам ОРДО припинити свавілля. Люди пишуть, що дане відділення оснащене хорошим обладнанням, закупленим ще до окупації:

«Планують закривати в лютому… Куди подітися матусям з постійно хворіючими дітьми?».

Також, «Донецький Абориген» поскаржився, що ватажки «республіки» розправляються не тільки з лікарнями, але і іншими важливими об’єктами Донецька:

«Додатково до масового закриття „нерентабельних“ дитячих садів і лікарень по всій „республіці“ скорочення в два рази виділення коштів на харчування в установах (до 20 рублів на добу на людину). Ось вам і „народна республіка“, де кожен день — це концерт або свято. Пенсіонери відмовляються від лікування хвороб, які обирають померти сьогодні від голоду або завтра від хвороби. Молоді сім’ї поставлені на межу виживання, матері зводять кінці з кінцями і батьки гастарбайтери (якщо такі є). Молодь покидає територію на якій немає ніяких перспектив і планів».