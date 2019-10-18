Після скандалу нардепи таки проголосували за законопроект про ГТС

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу», необхідний для сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи України та створення умов для укладення транзитного контракту з російським «Газпромом» за європейськими правилами.

Відповідний законопроект №2239-1 підтримало 286 депутатів.

«Нам дуже важливо затвердити його в 1-му читанні, щоб на наступному тижні їхати на переговори з росіянами із сильною позицією», – заявив перед голосуванням прем’єр Олексій Гончарук.

Також Гончарук зазначив, що в цілому закон необхідно прийняти до 1 листопада, щоб до кінця року завершити сертифікацію незалежного оператора ГТС.