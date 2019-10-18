Перестаньте гнати на Богдана: Голова ВП відзначився специфічної жартом

Глава Офісу президента Андрій Богдан знову специфічно пожартував на своїй сторінці в Facebook.

Високопоставлений чиновник опублікував фотографію, на якій президентові України Володимиру Зеленському щось шепоче на вухо актор Станіслав Боклан, який зіграв у серіалі «Слуга народу» прем’єр-міністра, і брав у глави держави інтерв’ю до 100 дням його перебування на посаді.

«Перестаньте гнати на Богдана))) Богдан невиноувен», — пописав фото голова ОП.

Таким чином, очевидно, була обіграна реакція громадськості на відомі фото, де на вухо Зеленському щось нашіптує Богдан.

З даних «картинок» багато зробили висновок, що в реальності Україною керує саме глава ОП, а президент лише виконавець його вказівок.

Нагадаємо, 1 серпня голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував жарт над мером Києва Віталієм Кличком. На картинці з градоначальником був напис: «Скажіть вже хто-небудь, він Богдан або Андрій?».