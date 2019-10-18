Офіцера НГУ почали «пресувати» після того, як він відмовився виконати злочинний наказ

Офіцера Національної гвардії судили за невиконання наказу, який в процесі розгляду справи виявився незаконним. Про це пише у Facebook правозахисна організація Медійна ініціатива за права людини.

Відзначається, що за останні два місяці офіцерові Анатолію оголосили шість дисциплінарних стягнень, щодо нього розпочато як мінімум вісім службових розслідувань. Одне з них — за те, що поставив «лайк» під коментарем у фейсбуці, інша — тому що без дозволу розмовляв по телефону в кабінеті начальника частини. А ще про те, що відбув на судове засідання, але не призначив замість себе посадова особа, яке б виконувало обов’язки.

Історія конфліктів Анатолія з керівництвом військової частини триває вже кілька місяців, пишуть правозахисники.

«Все почалося з того, що полковник, в. о. командира військової частини, як розвідникові дав розпорядження про ведення прихованого спостереження за представником контррозвідки, який прибув у військову частину. Анатолій розумів, що не мав законних підстав вести спостереження за ним (такі дії без рішення суду незаконні), тому вирішив підійти і повідомити контррозвіднику, що отримав таке розпорядження і якщо може бути корисним — допоможе йому в роботі. Зате контррозвідник повідомив про це розмові керівництву військової частини. Після чого командир заявив, що офіцер не належним чином виконав наказ. А разом з тим звинуватив у можливої передачі службової інформації незаконним збройним формуванням. В результаті — відсторонив від виконання службових обов’язків за посадою, оголосив «догану» за неналежне виконання службових обов’язків, дав вказівку призупинити виплату грошового забезпечення, провести службове розслідування і підготувати документи в прокуратуру», – йдеться в повідомленні.

За словами військового, з матеріалами ознайомитися деякий час йому не дозволяли.

«Згодом отримав виклик у військову прокуратуру у зв’язку з розглядом можливого адміністративного правопорушення за статтею 172-15. Виявилося, спочатку прокурор хотів скласти протокол щодо неналежного виконання обов’язків, але зупинилися на відмову від виконання наказу стаття 172-10», — каже військовослужбовець.

18 жовтня має відбутися чергове засідання. На попередньому були допитані кілька свідків.

Один з них — військовослужбовець, який був поруч у момент розмови. Він заявив, що не зрозумів, кому саме віддавався наказ. А конкретний термін виконання та форма доповіді взагалі не встановлювалися.

Інший — командир військової частини, ініціатор розслідування. Він під присягою зазначив: офіцер від виконання наказу не відмовлявся, але до виконання — є претензії, розповідають правозахисники.

Вже 18 жовтня адвокат Анатолія подала клопотання про припинення провадження по справі в зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

При цьому військовий прокурор Військової прокуратури Київського гарнізону Геннадій Гошовський і юрист військової частини Назвав Саиян були проти. Вони хотіли заслухати ще одного свідка захисту і відкласти розгляд на десять днів, відзначають у правозахисній організації.

«Не за кожним фактом порушення призначається розслідування, — говорить адвокат. — Наприклад, спізнився — усне попередження. Службове розслідування призначається тоді, коли вчинок масштабний і має серйозні наслідки. У разі цього кілька фахівців аналізують зібрані факти. До того ж покарання може бути серйозніше, ніж догану. У разі ж Анатолія призначається розслідування по кожному чиху «.

Офіцер спочатку говорив, що це був не наказ, а, швидше, завдання, яка була поставлена з порушеннями, про виконання якої він доповів в. о. командира.

Зараз всі дії керівництва розцінює як тиск на себе. «Це підведення людини під звільнення. Хочуть взяти масовістю: ще одне — і звільнення», — говорить він.

У результаті суддя визнав офіцера невинним, оскільки факти неналежного виконання обов’язків та невиконання наказу не були надані і не підтвердилися.