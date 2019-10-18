Вибори членів ради громадського контролю при ДБР виявилися сфальсифіковані

Попередній аналіз встановив, що під час інтернет-голосування за обрання членів ради громадського контролю за Державне бюро розслідувань (ДБР) на користь перших 13 кандидатів в рейтингу могло бути застосоване масове організоване голосування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, заявив директор ДБР Роман Труба. Про це повідомляється на сайті відомства.

“В даний час не встановлена причетність цих 13 кандидатів до організації голосування на їхню користь. У той же час, ні до принципів формування ради громадського контролю, ні до самим членам не повинно бути сумнівів. З огляду на оприлюднену інформацію, вважаю, що жоден добропорядний кандидат не повинен ставати членом ради громадського контролю, знаючи, що в порушення закону за його кандидатуру було організовано голосування”, — сказав Труба під час спілкування з кандидатами.

За його словами, згідно з попереднім аналізом, виявлені обставини, які можуть свідчити про не персональний, а масове організоване голосування на користь перших 13 переможців конкурсу.

Директор ДБР зазначив, що навіть при виявленні можливих правопорушень він зобов’язаний призначити склад ради громадського контролю. Разом з тим він закликав переможців написати заяви про невключення їх кандидатур до складу ради для проведення повторного конкурсу.

У повідомленні ДБР зазначено, що перше інтернет-голосування за склад ради громадського контролю при Держбюро відбулося з 15:00 3 жовтня по 15:00 4 жовтня. Громадяни України могли один раз проголосувати за 15 членів ради з 41 кандидата.

ДБР також поінформувало про ознаки можливого масового голосування за 13 кандидатів. Так, виявлені пакети телефонних номерів, у яких відрізняються тільки останні три цифри. Це близько 1100 номерів, які використовувалися тільки при голосуванні за 13 кандидатів, що становить близько 30% голосів за кожного з них.

Серед голосів за перших за рейтингом 13 кандидатів частка багаторазових голосувань з одного IP-адреси становить від 70% до 86%, що значно перевищує середній показник в 10% для інших кандидатів.

Близько 400 (10%) голосів за кожного з 13 кандидатів були отримані з “одноразових” електронних адрес, доменів, зареєстрованих за день до голосування. Більшість з них зареєстровано в однаковий час.

Крім того, голосування за 13 кандидатів рейтингу відбувалося синхронно — однакове збільшення голосів в один час з усіх 13-ти.