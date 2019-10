У США метелику пересадили крило

Вроджене пошкодження крила — фатальна травма для комах, так як вони втрачають можливість літати. Співробітники канзаського зоопарку, де з’явилася на світ метелик, звернулися за допомогою до 36-річної Кеті Ван Blaricum, що спеціалізується на створенні нестандартних прикрас з комах.

Майстриня акуратно придавила цілі крила метелика до поверхні імпровізованого операційного столу з пінопласту, відрізала зламане крило і приклеїла інше, взяте у мертвого комахи. Процедура пройшла успішно і тривала всього п’ять хвилин. Протягом декількох днів волонтери доглядали за метеликом і підгодовували її, щоб дати комасі можливість зміцніти.

Butterfly Wing repair video, at your request. Honestly, this is probably the worst job I have ever done on a butterfly live (new wing isn’t perfectly straight), but it will show you how the process is done, so you can try it yourself if you ever have to.

«Коли ми, нарешті, вийшли, вона просто злетіла на дерево, підхоплена поривами вітру», – сказала Кеті.

В листопаді 2013 року ВанБларикум вже проводила подібну операцію, коли на одну з її метеликів-монархів настала собака. Пересадка крила пройшла успішно і в той же день метелик полетів на волю.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв цікаві факти про метеликів.

За матеріалами National Geographic

