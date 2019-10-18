На Одещині підліток вбив чоловіка через зауваження

У місті Ізмаїлі Одеської області підліток завдав смертельний удар в голову чоловікові, зробила зауваження за галасливу поведінку.

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, інцидент стався на поточному тижні у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Миру.

За попередніми даними, пізно ввечері група підлітків перебувала у зазначеному дворі, біля дитячого майданчика. Вони голосно кричали, вживали нецензурну лексику та ін. Один з місцевих жителів – 48-річний чоловік – підійшов до компанії і попросив вести себе тихіше. Зі слів очевидців, підлітки оточили його, і один з неповнолітніх вдарив чоловіка в голову.

«Був конфлікт, один з підлітків вдарив по голові, після чого чоловік втратив свідомість. Швидку допомогу викликали очевидці, які кажуть, що після того, як потерпілий впав, компанія з місця події зникла. Чоловік помер в лікарні», — повідомили у відділі.

У поліції додали, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За словами представника відділу, на сьогоднішній день встановлена група підлітків у віці близько 14-16 років.

Призначена судово-медична експертиза. Встановлюються обставини і причини конфлікту. Зі слів місцевих жителів, компанія підлітків часто з’являлась у дворі житлового будинку, зухвало поводилася, на зауваження не реагувала.