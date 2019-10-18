Справа Гладковського — антикорупціонери вимагають заставу в 100 млн гривень

Запобіжний захід обирає Вищий суд антикорупційний

Вищий антикорупційний суд України ввечері в п’ятницю, 18 жовтня, приступив до обрання запобіжного заходу колишньому першому заступникові секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олегу Гладковскому. Останнього, нагадаємо, затримали 17 жовтня, а сьогодні йому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем і в декларуванні недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросили суд встановити для Олега Гладковського заставу в розмірі 100 млн гривень.

Детективи встановили, що Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме – ВАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».