Завезла дитину в дитячий сад і зникла: У Києві за дивних обставин пропала жінка

У столиці розшукують 44-річну жінку, яка пропала при дивних обставинах.

Про це повідомляють соцмережі.

Вранці 15 жовтня Олена Лісова виїхала на автомобілі зі свого паркінгу, що на вулиці Ентузіастів. По дорозі на роботу вона завезла дитину в дитячий сад і пропала. На даний момент про її місцезнаходження нічого невідомо.

Відзначається, що подруга Олени отримала смс, про те, що жінку викрав колишній чоловік, з яким Олена давно в розлученні.

Нібито в повідомленні було зазначено, що жінка перебуває в Бориспільському районі та її утримують в наручниках.

В соцмережах повідомили про те, чоловік Олени був затриманий, але відповідати на запитання поліцейських не хоче. Про долю жінки поки нічого не відомо.