На Житомищине рецидивіст убив і пограбував сусіда, а потім ховався на кладовищі

У Попелнянском районі рецидивіст убив і пограбував односельця, після чого переховувався кілька днів у столиці. В результаті поліція затримала його на цвинтарі рідного села.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що в селі Паволочі у власному будинку на ліжку знайшли тіло 55-річного чоловіка. За судмедексперта, смерть потерпілого наступила внаслідок відкритої черепно-мозкової травми від удару важким предметом

В ході проведення оперативно-розшукових заходів підозра поліцейських впала на раніше судимого 24-річного сусіда загиблого. Молодий чоловік кілька днів не з’являвся на вулиці, а за місцем його проживання були виявлені речі, які давали підставу вважати, що він може бути причетний до загибелі сусіда.

«У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний потрапив до будинку односельця ввечері, щоб заволодіти грошима та іншими цінними речами. Убивши сусіда, він виніс з його будинку трохи більше тисячі гривень, після чого покинув сіл. Протягом декількох днів Києві, а потім повернувся в своє село, де, вчора, 17 жовтня, він був затриманий правоохоронцями на місцевому кладовищі», — розповіли в прес-службі.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину. Проводиться досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.