На Дружби Народів пасажири маршрутки не стали церемонитися з карманником

У Києві в маршрутному таксі № 422 на Дружби Народів пасажири на гарячому спіймали кишенькового злодія. Раніше у столиці спіймали групу злодіїв, що спеціалізуються на мобілках.

Виданню про крадіжку повідомив сам потерпілий чоловік. За його словами, поки він передавав гроші на квиток, нахабний злодій витягнув з його кишені мобільний телефон і вже готувався до виходу на наступній зупинці. Крадіжку помітила жінка і показала на злодія.

Телефон господар повернули і так описав всю історію: «У маршрутці 422 на Дружби Народів потягнули телефон під час того, поки передавав за проїзд, мене покликала жінка і сказала, що в поривах симпатії до свого смартфону — його викрали. Обернувшись, помітив цього шалуна готового до десантуре на наступній зупинці. Після ніжних дотиків до цієї особи, телефон було повернуто, поліція викликана», — повідомив після потерпілий.

Нагадаємо, у Києві злодій в тролейбусі спробував вкрасти в людини мобільний телефон, але його зупинили. Люди не витримали такого нахабства і провчили злодія, застосувавши до нього фізичну силу.