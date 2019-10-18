НАТО проводить таємні вчення, відпрацьовуючи ситуацію ядерної війни

Цього тижня розпочалися таємні військові навчання, в ході яких війська НАТО відпрацьовують сценарій ядерної війни. Про це повідомляє агентство dpa.

За даними журналістів, навчання проходять під назвою «Стійкий опівдні» і в них беруть участь, зокрема, німецькі військово-повітряні сили.

Зазначається, що серед іншого, військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, здатних під час бойових дій нести атомну зброю. Німеччина представлена літаками «Торнадо». Вони знаходяться на авіабазі «Бюхель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За неофіційною інформацією там же зберігаються атомні бомби типу B61 виробництва США. Саме ними в разі ядерної загрози можуть бути оснащені «Торнадо». За непідтвердженими даними, такі бомби зберігаються також в Італії, Бельгії, Туреччини, Нідерландах.

Військові фахівці вважають, що відповідні навчання проходять регулярно. Під час них, серед іншого, військові вчаться безпечно завантажувати атомну зброю з підземних сховищ в літаки. Однак під час цих маневрів справжні бомби не використовуються.