У Лондоні винесли вирок внука Назарбаєва, який покусав поліцейського під впливом наркотиків

Британський суд засудив онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 18 місяців і до 140 годин громадських робіт. Про це повідомляє BBC.

29-річного Айсултана Назарбаєва визнали винним у нападі на співробітника поліції. Так, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, молодий чоловік чинив опір поліцейським. Більш того, онук Назарбаєва вдарив і прокусив руку одному з них. Крім основного покарання, Назарбаєв має сплатити штраф у розмірі 1000 фунтів і відшкодувати 5000 фунтів шкоди.

Сам інцидент стався 5 червня, коли в поліцію Лондона надійшло повідомлення про чоловіка, який кричить терористичні гасла з балкона в центрі міста. Прибулий на місце поліцейський виявив Назарбаєва в неадекватному стані. Правоохоронець наказав йому лягти на підлогу. А коли порушник не послухався і рушив у бік правоохоронця, то останній не менше трьох разів застосували електрошокер.

Незважаючи на це, молодий чоловік напав на поліцейського, прокусив зубами його руку, після чого у чоловіка залишився шрам. Згідно зі звітом поліції, онук першого президента Казахстану чинив опір протягом 53 хвилин.

Виявилося, що Айсултан Назарбаєв проник у квартиру громадянки, яка стверджує, що не знає його. Судячи з усього, він проник у квартиру через балкон. У самій квартирі Назарбаєв зіпсував меблі і безліч інших речей. Загальний збиток оцінюється в 5000 фунтів.

За даними слідства, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн. Після першого слухання справи суддя відпустив затриманого під заставу за умови, що той буде негайно відправлений на лікування в приватну клініку.

Примітно, що представники Казахстану намагалися «зам’яти» цю справу. Так, в поліцію надійшов дзвінок від представника казахстанської влади», який намагався вступити у переговори, щоб «не ганьбити сім’ю Назарбаєвих», проте поліцейські «вступати в контакт відмовилися».