«Нам піз*єц»: Маруся Звиробий образила Зеленського і назвала кандидатуру нового президента України

Учасниця ООС Маруся Звиробий назвала президента Зеленського «зеленим муднем» і запропонувала альтернативну кандидатуру на пост глави держави.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Звиробий пише, що ситуація в країні на даний момент критична, тому президентом повинен бути військовий.

«Президент зараз має бути воїн, а не соплі, так як нам пздц. Наприклад Забродський підійшов би», — резюмувала вона.

Михайло Забродський – український військовий, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

До обрання нардепом був командувачем Высокомобильными десантними військами ЗСУ і командувачем Десантно-штурмовими військами. Герой України. У 2016 році отримав військове звання генерал-лейтенанта. Також командував силами АТО.

Брав участь в якості командувача в боях за Краматорськ, Слов’янськ, і Мар’янку.

Американський експерт Філіп Карбер назвав проходження 95-ї бригади в тил ворога від Слов’янська до Маріуполя і повернення через Луганськ в Слов’янськ найдовшим рейдом у сучасної військової історії.