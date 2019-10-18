Рябошапка призначив собі нового заступника: що про нього відомо

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Криму Гюндуза Мамедова своїм заступником. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

Відзначається, що заступник генпрокурора має дві вищі освіти: у 1996 році він закінчив Одеський державний університет імені Мечникова, а в 2013 році – Одеський національний економічний університет.

Роботу в системі прокуратури Мамедов почав в 1996 році.

З 1996 року він працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 року до липня 2014 Мамедов обіймав посаду начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року – прокурор Автономної Республіки Крим.