В Одеській області співробітники СБУ запобігли витік радіації

У місті Южне Одеської області СБУ своєчасно запобігла витік радіації. Правоохоронці усунули обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувала норми більш ніж у 500 разів, повідомляє прес-служба СБУ.

«Під час планових контрольно-перевірочних заходів правоохоронці з’ясували, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, які є джерелом іонізуючого випромінювання», — сказано в повідомленні.

За словами правоохоронців, спільна комісія у складі представників СБУ, Держнс, Нацполиции, Госпродпотребслужбы та органів місцевого самоврядування виявила в одному з герметичних ангарів підприємства обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми більш ніж у 500 разів.

За висновками профільних експертів, можлива транспортування предметів за межі місця зберігання могла призвести до радіаційного забруднення навколишньої території та завдати шкоди місцевому населенню.

На даний момент з дотриманням усіх відповідних норм небезпечне обладнання для утилізації передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України, була проведена невідкладна перевірка місця події.